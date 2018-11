A bolsa japonesa abriu hoje em queda, com o seu principal índice, o Nikkei, a recuar 1,11 por cento (241,91 pontos), para as 21.579,25 unidades.

Um segundo índice de referência, o Topix, apresentou a mesma tendência, ao desvalorizar 0,98 por cento (16,02), para os 1.621,59 postos.

Uma das explicações para esta forte queda logo na abertura da sessão está no recuo da Nissan, que começou as transações em baixa superior a 6 por cento, depois de conhecida a detenção do seu presidente, Carlos Ghosn.