Bolsa de Nova Iorque segue mista e atenta a resultados trimestrais

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje mista no início da sessão, numa altura em que prossegue a apresentação de resultados trimestrais de empresas norte-americanas.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,01 por cento para 26.824,67 pontos e o tecnológico Nasdaq somava 0,15 por cento para 8.174,99 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,12 por cento e estava em 3.010,46 pontos.

Hoje, o grupo United Technologies anunciou que nos primeiros nove meses do ano o seu lucro líquido alcançou 4.394 milhões de dólares, 4,3 por cento abaixo do registado no mesmo período de 2018.

No terceiro trimestre, o período mais seguido em Wall Street, o lucro foi de 1.148 milhões de dólares, abaixo dos 1.238 milhões que teve entre julho e setembro do ano passado.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, graças aos resultados trimestrais divulgados pelas empresas. O Dow Jones subiu 0,21 por cento e o Nasdaq progrediu 0,91 por cento.