Bolsa de Nova Iorque recua num cenário de receio quanto ao crescimento

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa no início da sessão, num contexto de preocupação com o crescimento mundial e afetada por resultados de algumas empresas.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,63 por cento para 25.229,85 pontos e o Nasdaq baixava 0,82 por cento para 7.314,98 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,76 por cento para 2.710,75 pontos.

O Twitter, que apresentou hoje resultados melhores do que o previsto por Wall Street nos últimos três meses de 2018, com um aumento de 28 por cento dos lucros e um volume de negócios a subir 24 por cento, recuava 9,15 por cento, pressionado por uma previsão dececionante quanto ao primeiro trimestre deste ano.

Segundo analistas da Wells Fargo, a inquietação dos mercados deve-se sobretudo à situação económica na Europa com dados fracos da Alemanha e uma forte revisão em baixa das previsões do Banco de Inglaterra quanto ao crescimento no Reino Unido em 2019, devido à incerteza crescente sobre o Brexit, saída britânica da União Europeia.

A Comissão Europeia também reduziu as previsões de crescimento para este ano na zona euro, em particular na Alemanha e Itália.

Na quarta-feira, Wall Street encerrou em baixa, interrompendo uma série de cinco sessões consecutivas de ganhos. O Dow Jones perdeu 0,08 por cento e o Nasdaq 0,36 por cento.