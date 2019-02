Desporto Declaração de Francisco J Marques: “Não me causa qualquer estranheza” Por

FC Porto e Vitória de Guimarães ainda trocam argumentos relativamente ao embate do passado final de semana, que terminou num empate. Agora é Luís Castro a apontar o dedo. “As declarações são da responsabilidade de cada um e a mim não me causa qualquer estranheza”, disse o treinador do Vitória.

Depois das críticas de Francisco J. Marques ao “antijogo” vitoriano, mencionando, por exemplo, a lesão de Alexandre Guedes, o Vitória respondeu pelo diretor de comunicação, Carlos Ribeiro, que aconselhou o Serviço Nacional de Saúde a contratar o dirigente azul e branco. Agora, é a vez de Luís Castro abordar o tema.

Aos jornalistas, na conferência de imprensa de lançamento do próximo jogo dos vimaranenses, Luís Castro salientou estar “consciente do fenómeno desportivo” em que está “envolvido”.

“Não me espanto com nada nem me sinto incomodado com nada. Somos uma equipa muito honesta, muito digna e muito profissional. Fizemos nesse jogo média de 57 minutos de tempo útil, que é igual à média de tempo do FC Porto nos últimos 10 jogos”.

O treinador do Vitória de Guimarães lamentou as lesões de Guedes e de Marega. “Infelizmente tivemos a lesão do Guedes, como também o FC Porto teve a lesão do Marega, obrigando às respetivas assistências. Quer um quer outro são jogadores, à semelhança de outros, muito honestos e muito dignos.”

No programa ‘Universo Porto da Bancada’, no Porto Canal, recorde-se, durante a semana, Francisco J. Marques queixou-se do antijogo do Vitória de Guimarães frente ao FC Porto e destacou vários lances que, no entender do dirigente portista, fizeram parar a partida no D. Afonso Henriques.

“Esta paragem serviu para parar o jogo. Mais de três minutos de paragem a meio da segunda parte é impensável. Quebrou o ritmo e deu oportunidade de recuperar o fôlego numa altura de pressão do FC Porto. Não se tratava de nenhuma lesão grave”, falou Francisco J. Marques, na altura, sobre a lesão de Guedes, que foi transportado para o hospital com suspeitas de um traumatismo cranioencefálico.