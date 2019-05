A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o seu principal índice, o PSI20, subir 0,15 por cento, para os 5.125,97 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa fechou em queda, com o índice PSI20 a perder 0,21 por cento para 5.118,04 pontos, em linha com as descidas das principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 desceram e oito subiram. A Jerónimo Martins liderou as descidas (-3,59 por cento) e a EDP destacou-se nas subidas (+2,07 por cento).