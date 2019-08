Bolsa de Lisboa abre a subir 0,56%

A bolsa de Lisboa abriu hoje positiva, com o PSI20, o principal índice, a subir 0,56 por cento para os 4.831,21 pontos, um minuto após a abertura.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com um subida de 1,82 por cento no índice PSI20 para 4.804,19 pontos, o maior ganho desde janeiro, apoiado por uma valorização de 5,51 por cento do BCP.

A subida de 1,82 por cento foi a mais acentuada do PSI20 desde 04 janeiro e das 18 cotadas que integram o índice, 16 ficaram em terreno positivo e duas desceram.