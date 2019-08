Moçambique aumenta endividamento interno e adia consolidação para 2020 – Standard Bank

O departamento de estudos económicos do sul-africano Banco Standard prevê que Moçambique aumente o recurso ao endividamento interno para compensar o afastamento dos mercados internacionais e só antevê consolidação orçamental a partir de 2020.

“No seguimento do impacto negativo dos ciclones e dada a possibilidade de os custos das eleições de outubro derraparem, só vemos um regresso à consolidação orçamental no próximo ano e, como resultado, o recurso ao endividamento interno deverá continuar a aumentar”, escrevem os analistas.

No relatório de agosto sobre os mercados financeiros africanos, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, lê-se que “nos últimos anos, desde a revelação das dívidas ocultas em abril de 2016, o Governo tem controlado o défice orçamental através de um conjunto de medidas que inclui melhoramentos na coleta fiscal e cortes na despesa, incluindo o fim de subsídios”.

Para os analistas do Standard Bank, o facto de a inflação e a perspetiva de evolução da moeda terem melhorado “pode levar a cortes mais agressivos na taxa de juro”, que desceu em agosto para 12,75 por cento.

A nível político, o Standard Bank considera que o processo de paz é “irreversível” e afirma que as perspetivas de uma eleição “pacífica” em outubro melhoraram com o acordo de paz assinado entre o Governo e a Renamo, no início deste mês.