A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o seu principal índice, o PSI20, a subir 0,35 por cento para 4.835,61 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com um recuo de 0,85 por cento no índice PSI20 para 4.818,85 pontos, acompanhando as descidas verificadas nas principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram, cinco subiram e uma ficou inalterada.