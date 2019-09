A bolsa de Lisboa abriu hoje positiva, com o PSI20, o principal índice, a subir 0,34 por cento para os 4.923,02 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma subida de 0,64 por cento para 4.906,45 pontos no índice PSI20, impulsionado por uma subida de 4,07 por cento do BCP, que liderou os ganhos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram, sete desceram e duas ficaram inalteradas. O BCP ficou a valer 0,18 euros por ação.