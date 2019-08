A bolsa de Lisboa abriu hoje em baixa, com o principal índice (PSI20) a perder 0,66 por cento para em 4.871,22 pontos, depois de ter fechado na sexta-feira em terreno negativo.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma descida acentuada de 2,19 por cento no índice PSI20, que ficou em 4.903,80 pontos, num dia em que as principais praças europeias registaram igualmente fortes perdas.