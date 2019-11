A bolsa de Lisboa abriu hoje negativa, com o PSI20, o principal índice, a cair 0,17 por cento para os 5.225,48 pontos.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, pela segunda sessão consecutiva, com uma subida de 0,60 por cento no índice PSI20 para 5.234,42 pontos, beneficiando do aumento de 6,91 por cento dos CTT.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram, sete desceram e uma permaneceu inalterada.