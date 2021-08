Nas Notícias Benefícios da sesta: As vantagens de dormir depois do almoço Por

Saiba quais os benefícios da sesta e perceba por que razão dormir depois do almoço é bom para a saúde.

A sesta deixou de ser apenas para as crianças, pois a ciência já demonstrou que dormir depois do almoço traz benefícios para a saúde.

No caso de Portugal, a sesta é importante para ajudar a reduzir os problemas da perturbação do sono, que atingem pelo menos 20 por cento da população, segundo os dados da Associação Portuguesa do Sono (APSono).

As perturbações do sono provocam ou agravam problemas como sonolência diurna, doenças cardiovasculares, diabetes, problemas de memória e até défice cognitivo.

Entenda os benefícios da sesta e comece a dormir um pouco depois do almoço. A sua saúde agradece.

Estimula o crescimento

A sesta tem sido associada à infância desde há décadas. E não é por acaso, pois são os mais novos quem mais beneficia.

É durante o sono que o organismo produz a hormona do crescimento. Isto começa ainda nos primeiros meses da gestação.

Os especialistas recomendam que todas as crianças até aos 6 anos façam a sesta. Os estudos comprovam que os benefícios passam por melhorias na aprendizagem e na memorização, entre outras.

Refresca a mente

Dormir um pouco a seguir ao almoço permite descansar a mente, que fica mais produtiva para o resto do dia.

Durante a sesta, o cérebro processa e assimila a informação recolhida até então, permitindo que esta seja melhor memorizada.

Assim, depois da sesta, o cérebro já não terá tanta ‘carga’, ficando mais eficiente lidar com as novas informações e memórias.

Baixa a tensão e fortalece o coração

Um momento de repouso após o almoço tem também benefícios ao nível da saúde cardiovascular.

A sesta ajuda a baixar os níveis da pressão arterial e a recuperar dos episódios de stress, deixando o coração mais forte.

Segundo estudos da Universidade de Harvard e da Universidade de Atenas, a sesta pode reduzir em 37 por cento o risco de morte por doença coronária.

Melhora o bem-estar

A sesta permite também que a pessoa acorde com uma sensação de bem-estar, contribuindo assim para a felicidade.

De acordo com um estudo da Universidade de Hertfordshire, duas em cada três pessoas que fizeram uma sesta curta (até 30 minutos) declararam estarem mais felizes, para além de se terem mostrado mais atentas e criativas.

Motiva para o exercício físico

Repousar a seguir ao almoço permite ao corpo recuperar parte da energia gasta até então, deixando a pessoa mais predisposta a realizar exercício físico.

A sesta é assim indicada para todas as idades, em particular para quem não consegue ter um bom ciclo de sono.

No caso dos adultos, a sesta deve ter entre 30 a 60 minutos de duração. Para as crianças, a sesta não deve ultrapassar as duas horas.

Mais tempo do que o recomendado pode provocar confusão e indisposição, para além de poder fomentar distúrbios do sono.