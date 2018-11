BCP aumenta lucros em 93,1% para 257,5 milhões nos primeiros nove meses

O BCP teve lucros de 257,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um acréscimo de 93,1 por cento face ao período homólogo, anunciou hoje o banco ao mercado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco liderado por Miguel Maya anunciou que a atividade em Portugal teve um “evolução muito favorável”, tendo contribuído com 114,9 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, comparando com 0,8 milhões de euros no mesmo período de 2017.

Já a atividade internacional aumentou 7,2 por cento, para 140,8 milhões de euros valor que compara com os 131,3 milhões de euros no mesmo período do ano passado.