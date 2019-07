BCP aumenta lucros em 12,7% para 169,8 ME no 1.º semestre do ano

O BCP registou lucros de 169,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, o que compara com lucros de 150,6 milhões de euros no mesmo período de 2018.

O valor representa um aumento de 12,7 por cento relativamente ao primeiro semestre de 2018, e de acordo com o banco foi impulsionado pela expansão dos proveitos ‘core’ (5,3 por cento) e pela redução de imparidades e provisões no montante de 13,1 por cento.

Na conferência de imprensa de apresentação de resultados, o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, disse que “a evolução da política monetária” teve um “impacto grande” no planeamento da atividade do banco.