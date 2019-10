BCE mantém taxas de juro e confirma compra de dívida a partir de novembro

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje, após uma reunião de política monetária, que as taxas de juro permanecem inalteradas e reafirmou que o programa de compra de ativos vai recomeçar a 01 de novembro.

Como era esperado, a principal taxa de refinanciamento mantém-se em zero e a taxa de depósito permanece em -0,50 por cento, depois de ter baixado uma décima em setembro. A taxa de juro de facilidade permanente de cedência de liquidez permanece em 0,25 por cento.

O BCE também reiterou que o seu programa de compra de dívida vai ser relançado em novembro, por um período indeterminado, a um ritmo de 20 mil milhões de euros por mês.

As decisões do BCE vão ser explicadas pelo presidente da instituição, Mario Draghi, na sua última conferência de imprensa antes de deixar o cargo no fim do mês.