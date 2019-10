Banco central angolano finaliza testes para adesão ao sistema de pagamento eletrónico da SADC

O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou hoje que decorrem “testes finais” para a adesão ao Sistema Integrado de Liquidação Eletrónica (RTGS, na sigla inglesa) da SADC, instituído em 2013, para “efetiva participação” na plataforma regional de pagamentos.

“No caso de sistemas de pagamentos de Angola, o Banco Nacional de Angola está engajado na conclusão dos testes de adesão à Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, na sigla inglesa) RTGS para efetiva participação na plataforma regional de pagamentos”, afirmou hoje o diretor do departamento dos Sistemas de Pagamentos do BNA, Edgar Bruno.

O banco central angolano está igualmente a “ajustar e reforçar” o seu quadro regulamentar com o objetivo de “estabelecer modelos adequados de gestão, de supervisão e superintendência” e neste momento “está em curso a revisão da Lei dos Sistemas de Pagamentos de Angola”, disse.

Falando na abertura de uma conferência sobre RTGS, que decorre até quinta-feira, em Luanda, o responsável deu conta que está também em revisão toda a legislação complementar à Lei dos Sistemas de Pagamentos.

“Estando também a trabalhar intensamente na implementação dos pagamentos móveis e instantâneos um exercício que conta com assistência técnica do Banco Mundial (BM) “, assegurou, referindo que nessa conjuntura de mudanças as exigências são cada vez maiores.

O diretor do departamento dos Sistemas de Pagamentos do banco central angolano reconheceu que os países da SADC têm diferentes estádios de desenvolvimento nos sistemas de pagamentos, mas esses, observou, continuam a apresentar “desafios comuns”.

“Exigindo da parte do regulador e supervisor uma atenção redobrada e permanente de forma a assegurar o pleno funcionamento dos mesmos com base nos princípios e boas práticas internacionais reconhecida”, apontou.

Na ocasião, o presidente do Órgão de Administração do Regime de Pagamentos (PSB, na sigla inglesa) da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Andrew Mugari, exortou hoje as autoridades angolanas a inserirem o kwanza no sistema integrado de pagamento eletrónico regional.