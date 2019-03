Autoridades da Guiné Bissau fazem a maior apreensão de droga de sempre

A Polícia Judiciária (PJ) da Guiné-Bissau fez hoje a maior apreensão de droga da história do país, cerca de 800 quilos de cocaína, disse fonte da instituição.

A cocaína agora apreendida, “com elevado grau de pureza”, pesava 789 quilos. De acordo com a PJ guineense, a maior apreensão anterior tinha sido de 650 quilos de droga, em 2007.

A droga seguia num camião, escondida num fundo falso, em vários sacos de 30 quilos, em pacotes pretos.

Chegou ao país por via marítima e foi colocada no camião, propriedade de um elemento associado à al-Qaida do Magrebe Islâmico (Alqmi), num armazém perto da capital.

O camião foi carregado de peixe e tinha como destino o Mali, de onde a droga deveria seguir para outros locais.

Operacionais da PJ desmantelaram hoje o camião, um processo acompanhado por elementos da cooperação judiciária internacional.

Na operação policial, que dura há duas semanas, foram detidos quatro suspeitos: um senegalês, dois nigerinos e um guineense.