Ator da SIC chora morte da mãe

Diogo Martins está de luto. O jovem ator da SIC, de 26 anos, perdeu a mãe, que tinha 59 anos.

De acordo com a N-TV, fonte próxima do ator confirmou que Diogo “está destroçado” com esta situação.

As causas da morte da mãe do ator não são conhecidas, até este momento.

Atualmente, Diogo Martins está envolvido num projeto televisivo na SIC, em ‘Alma e Coração’.

Diogo Martins começou a ser conhecido do grande público depois de interpretar a personagem João Santos Semedo em ‘Amanhecer’, tendo chegado à série ‘Morangos com Açucar’, também na TVI.

Mais tarde, Diogo mudou-se para a SIC e ficou conhecido por desempenhar o papel de Martim Fritzenwalden no elenco de ‘Floribella’.