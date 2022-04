Nas Notícias Associação presta apoio gratuito a doentes oncológicos Por

O Instituto ZENcancer – Saúde integrativa em Oncologia é uma associação sem fins lucrativos que acaba de chegar a Portugal, pelas mãos da professora de yoga e cientista em microbiologia Luciana Lobo, que fundou a mesma associação no Brasil, em 2017, quando se encontrava em pleno tratamento de um cancro da mama.

O Instituto ZENCancer oferece aos pacientes oncológicos, de forma voluntária e gratuita, diversas práticas integrativas e complementares ao tratamento médico, com o objetivo de promover o bem-estar físico, mental e emocional de que estes pacientes tanto necessitam.

Para além disso, esta associação desenvolve ainda atividades de integração e comunicação para a prevenção e para o tratamento do cancro, colaborando com hospitais, clínicas, universidades e organizações sem fins lucrativos que tenham como objetivo estudos e procedimentos para o tratamento da doença.

Segundo Luciana Lobo, a fundadora deste projeto, “o Instituto, através da oferta das suas terapias complementares, proporciona acolhimento, diálogo e afeto aos doentes oncológicos, através de atividades como o Yoga Restaurativo, uma prática terapêutica e relaxante onde o corpo fica seguro, apoiado em almofadas e mantas, e o praticante aprende a identificar as suas tensões através de técnicas de respiração, meditação e de profundo restauro”.

Com uma estrutura sólida no Brasil, Luciana Lobo decidiu, assim, trazer para Portugal uma extensão do Instituto ZENCancer, que iniciará as suas atividades já em maio de 2022.

Para além disso, e com vista à melhor preparação da equipa que estará a funcionar em Portugal, Luciana Lobo vai realizar uma Formação Intensiva de Especialização em Yoga Restaurativo – nos dias 22 e 23 de abril (presencial) e 30 de abril e 02 de maio (online), na Casa Samyama, no Seixal, Margem Sul de Lisboa – na qual podem participar professores de yoga, profissionais de saúde e pessoas que tenham prática em terapias complementares.

Resumo biográfico de Luciana Lobo, fundadora do Instituto ZENcancer – Saúde integrativa em Oncologia

Luciana Lobo é professora de Yoga, Meditação e Mestre em Ciências Biológicas (Microbiologia).

Professora de Vinyasa Yoga, com formação em Nova Iorque, e Yoga Restaurativo pelo método Relax and Renew, com a professora Judith Hanson Lasater, tendo estudado também com a professora Gail Grossman, autora do livro “Restorative Yoga for life”.

Diretora do YOGA PICs,e fundadora do Instituto ZENcancer no Brasil, que oferece gratuitamente aulas de Yoga Restaurativo e muitas outras práticas de autocuidado, autoconhecimento e bem-estar para pacientes oncológicos e seus familiares.

Em 2022 traz para Portugal a iniciativa do InstitutoZENCancer Portugal.