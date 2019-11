Artistas André Romão e Pedro Neves Marques participam na Bienal de Liverpool 2020

Os artistas portugueses André Romão e Pedro Neves Marques estão entre os 50 criadores convidados a participar na Bienal de Liverpool 2020, que decorrerá entre 11 de julho e 25 de outubro naquela cidade da Inglaterra.

O programa desta 11.ª edição, anunciado no sítio ´online´ da bienal de arte, vai incluir exposições, debates e performances em vários espaços da cidade – como a Tate Liverpool e a Victoria Gallery & Museum -, e terá como tema “The Stomach and the Port” (“O Estômago e o Porto”, em tradução livre).

Os 50 artistas de todo o mundo foram convidados a apresentar trabalhos inspirados neste tema, e dentro do contexto de Liverpool, numa perspetiva de olhar para o corpo e para formas de conectar com o mundo.

Artistas portugueses da mesma geração e nascidos em Lisboa, André Romão e Pedro Neves Marques estão no grupo de criadores convidados, bem como os brasileiros Sonia Gomes (1948) e Jorge Menna Barreto (1970).

André Romão, que vive e trabalha em Lisboa, tem vindo a desenvolver o seu trabalho nas fronteiras da interação entre o humano, cultural, animal, e artificial, usando diversos suportes artísticos, e ancorado na poesia.

Pedro Neves Marques vive e trabalha em Nova Iorque, nos Estados Unidos, como artista visual, realizador e escritor.

Larry Achiampong, Erick Beltrán, Diego Bianchi, Alice Channer, Judy Chicago, Ithell Colquhuon, Christopher Cozier, Yael Davids, Ines Doujak & John Barker, Jadé Fadojutimi, Jes Fan, Lamin Fofana, Ebony G. Patterson, Ane Graff, Ayesha Hameed, Camille Henrot, Nicholas Hlobo, Laura Huertas Millán, Sohrab Hura, e Evan Ifekoya, são alguns dos artistas que também foram selecionados para participar nesta edição da bienal.

Estes artistas vão ser desafiados a explorar o conceito do indivíduo para além da entidade autossuficiente: “O corpo é antes visto como um organismo fluído continuamente a moldar e a ser moldado pelo ambiente”, descreve a organização.

A Bienal de Liverpool – um dos maiores festivais de arte visual contemporânea do Reino Unido – terá este ano a curadoria de Manuela Moscoso e a direção artística de Fatos Üstek.