Arsenal quer vencer Guimarães e assumir topo do grupo na Liga Europa

O Arsenal espera vencer ao Vitória de Guimarães na quinta-feira e chegar ao primeiro lugar do grupo F na quinta-feira, na terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol, disse hoje o treinador Unai Emery.

“Tenho respeito pelo Guimarães, são uma boa equipa, muito competitiva”, afirmou hoje na conferência de imprensa de antevisão do jogo, realizada no campo de treinos de London Colney.

O técnico espanhol considerou que as duas derrotas dos minhotos na competição europeia não fazem justiça ao valor da equipa e espera “um jogo difícil”.

Mas Emery espera manter “o bom desempenho na Liga Europa”, na qual os ‘gunners’ somam duas vitórias em outros tantos encontros, frente ao Eintracht Frankfurt (3-0) e Standard Liège (4-0).

“Queremos estender o nosso momento para manter o primeiro lugar do grupo, queremos ganhar os três pontos para fazer os nove pontos”, afirmou.

O treinador do Arsenal espera também oferecer aos adeptos no Estádio Emirates um “jogo completo” para apagar resultados e desempenhos menos bem conseguidos da liga inglesa, embora mantenha a estratégia de introduzir jogadores jovens na equipa principal.

Também o defesa Rob Holding antevê um “bom jogo” contra o Vitória de Guimarães.

“Esperamos que seja uma equipa tecnicamente forte, como costumam ser as equipas europeias”, adiantou.

O internacional inglês considera também que o jogo de quinta-feira é uma “oportunidade para dar a volta”, após a derrota frente ao Sheffield United na segunda-feira por 1-0, no fecho da nona jornada da liga inglesa de futebol.

Como consequência, o Arsenal caiu para o quinto lugar da ‘Premier League’, com 15 pontos, e foi ultrapassado pelo rival londrino Chelsea.

Holding considera que o Arsenal tem capacidades para se manter nos primeiros quatro do campeonato e também para vencer a Liga Europa.

“Quero ganhar Liga Europa, porque no ano passado chegámos à final e eu estava lesionado. Seria um ótimo fecho para a época”, afirmou.

Arsenal e Vitória de Guimarães defrontam-se em Londres na quinta-feira, na terceira jornada do Grupo F da Liga Europa de futebol.

O Vitória de Guimarães, que perdeu por 2-0 no reduto do Standard Liège e por 1-0 na receção ao Eintracht Frankfurt, tem zero pontos no grupo F.

A última jornada joga-se a 12 de dezembro e qualificam-se para os 16 avos de final apenas os dois primeiros classificados de cada agrupamento.