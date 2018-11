Nas Notícias App de apoio a doentes oncológicos vence bolsa no valor de 10 mil euros Por

Aplicação móvel para apoiar doentes oncológicos na gestão da doença durante tratamentos vence bolsa no valor de 10 mil euros. O projeto iGestSaúde, desenvolvido por um grupo de enfermeiros, irá apoiar 200 doentes que se encontrem a fazer quimio ou imunoterapia em regime de ambulatório.

A Bolsa Celgene 2018, no valor de 10 mil euros, foi atribuída ao projeto iGestSaúde, desenvolvido por Célia Santos, da Escola Superior de Enfermagem do Porto, Bruno Magalhães, da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, e Carla Fernandes, da Universidade Fernando Pessoa.

Com o valor da bolsa, esta equipa de docentes e profissionais de enfermagem vai poder dar vida à aplicação móvel que espera começar já a apoiar 200 doentes hemato-oncológicos a lidar com a doença e com os sintomas que podem surgir associados aos tratamentos de quimio e imunoterapia.

A Bolsa Celgene 2018 está integrada no ChangeMakers & Patient Partners, o programa internacional de responsabilidade social da companhia e visa reconhecer novos projetos centrados nas pessoas com doenças oncológicas e nas doenças crónicas ou debilitantes do foro reumático e do sistema nervoso.

A aplicação móvel “iGestSaúde” pretende reforçar a comunicação entre os doentes e os profissionais de saúde, favorecer a adesão às indicações terapêuticas e responder, atempadamente e de forma proativa, aos sintomas ou complicações que possam surgir no domicílio e que estejam associados à doença ou ao tratamento, melhorando, assim, a eficácia da terapêutica, prevenindo complicações e melhorando a autogestão da doença e o bem-estar dos doentes.

Para já pretende apoiar doentes hemato-oncológicos que se encontrem a fazer tratamentos de quimio ou imunoterapia em regime de ambulatório, mas a ambição futura é conseguir apoiar pessoas com as mais variadas doenças crónicas, desde doenças cardiovasculares à doença pulmonar obstrutiva crónica.

Célia Santos, da Escola Superior de Enfermagem do Porto, destaca que os doentes hemato-oncológicos em tratamento “precisam de alguém os ajude a avaliar a sua sintomatologia e a perceber o que fazer face aos sintomas. Como esses sintomas muitas vezes só surgem quando o doente já está em casa, depois do tratamento, e este acaba por não ter em mente a informação partilhada pelos profissionais de saúde relativamente à sintomatologia possível, o iGestSaúde pretende oferecer essa ajuda, através de orientações terapêuticas elaboradas por profissionais de saúde”.

Sobre o projeto iGestSaúde ter sido selecionado como vencedor desta bolsa, que visa apoiar o desenvolvimento de novos projetos centrados nas necessidades dos doentes e seus cuidadores, a professora destaca: “A Bolsa Celgene 2018 será para nós uma grande motivação porque irá permitir-nos dar vida a tudo o que já fomos construindo no papel – como os questionários de sintomatologia, a categorização dos sintomas, as orientações terapêuticas, entre outros – através da criação da aplicação móvel, que nos vai permitir ajudar os doentes que estão a realizar tratamentos de quimio ou imunoterapia a gerir os seus sintomas e a lidar com a sua patologia, melhorando assim a sua qualidade de vida.”