Motores António Ramos impõe-se no Rali Santa Joana

António Ramos e Ivo Tavares, a bordo de um Toyota Corolla, foram os vencedores do Rali de Santa Joana – Ponto Urbano, quarta prova do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica.

Com este êxito, a dupla passa a liderar o campeonato, uma vez que o anterior líder, Paulo Marques, não foi além da sexta posição.

A segunda posição no Rali de Santa Joana – Ponto Urbano pertenceu a José Dias e Sancho Ramalho, com Rui Viana e Magda Ferreira a completarem o pódio.

A próxima prova do Campeonato de Portugal de Regularidade História tem lugar a 19 de outubro, com a disputa do Rali de Torres Novas Histórico.