Motores Alfa Romeo Giulia elétrico para o novo ETCR Por

A equipa Romeo Ferraris tem um projeto para alinhar com um Giulia elétrico para os novos regulamentos da nova competição de carros de turismo elétricos (ETCR.

Quem confirmou a existência dos planos foi a responsável pela formação italiana, Michela Cerruti, que não confirmou se este projeto colocará em acusa os Giulietta TCR no WTCR, com o Team Mulsanne.

“Depois de ter dado aos Alfa Romeo Giulietta TCR com os melhores resultados na cena internacional, provamos o que podemos conseguir com um programa independente como o nosso (sem apoio da marca), e decidimos apostar no novo conceito do ETCR”, justificou Cerrutti.

Para já a Romeo Ferraris contará com a colaboração da Hexathron Racing System para a construção do novo Giulia ETCR elétrico, sendo que a responsável pela estrutura italiana frisa a necessidade de ultimar certos pormenores, “o que é absolutamente normal quando se começa algo a partir de uma folha de papel em branco”, manifestando que o elétrico é a solução energética de futuro, “não apenas na indústria automóvel mas também no automobilismo”.

Este anúncio faz com que a Romeo Ferraris se junta à Hyundai e à Cupra na adesão ao novo regulamento ETCR, que deverá ser lançado em 2020. Algo que deixa o responsável pela ideia, Marcetto Lotti, radiante.

“Há algumas marcas na história do automobilismo com tão grande tradição e apelo como a Alfa Romeo. Estamos contentes e orgulhosos que a Romeo Ferraris avance com um programa tão ambicioso que envolve outro nome mítico como é o Giulia”, afirmou a propósito o presidente do WSC Group.