Motores Alfa Romeo Giulia confirmado no PURE ETCR Por

A Romeo Ferraris confirmou a sua participação na nova competição mundial para carros de turismo elétricos PURE ETCR.

Depois da Cupra, é a vez da estrutura liderada por Michela Cerruti dizer ‘sim’ ao campeonato onde vai alinhar com o Alfa Romeo Giulia.

Foi a própria responsável italiana a fazê-lo na apresentação do PURE ETCR em Paris: “Quando estava sentada a ouvir a apresentação e vi os vídeos da luta em pista e todas as emoções da competição automóvel começaram a mexer comigo. Já imagino a adrenalina de construir os carros e quando os carros estiverem prontos a ir para a pista ao semáforo verde”.

“Disse a François (Ribeiro, o promotor) que as pessoas agora tinham grandes expetativas no campeonato. Mas penso que com a tradição do Eurosport Events em promover corridas de carros de turismo poderá transformar este num campeonato bem sucedido”, confidenciou Michela Cerruti.

A responsável pela Romeo Ferrari diz que o processo de construção do Alfa Romeo Giulia para o PURE ETCR já se iniciou, devendo o carro ir para a pista para os primeiros testes na primavera.

“Esse é o plano. Sei que outros fabricantes estão à nossa frente no seu processo de desenvolvimento, mas não tínhamos o produto apropriado para começar como base. Por isso tivemos que o começar do nada. A tecnologia elétrica é nova para nós, mas estamos a aprender a cada passo”, adiantou Cerruti.

A Romeo Ferraris, que fez correr o Alfa Romeo Giulietta TCR no WTCR através do Team Mulsanne, já tinha anunciado o seu interesse no Pure ETCR, que agora materializa. Uma competição que constará de corridas com oito ou dez quilómetros de extensão, para apuramento dos melhores para uma grande final.

Quatro eventos de exibição da nova competição vão ter lugar este ano, misturando pista citadinas e convencionais, sendo um desses eventos o Festival de Goodwood (Inglaterra), entre 9 e 12 de julho, e outro em Salzburgring (Áustria), entre 24 e 26 de julho.