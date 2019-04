Motores Alexander Rossi domina IndyCar em Long Beach Por

Alexander Rossi deu um novo ‘fôlego’ à sua campanha na IndyCar Series ao impor-se domingo no Grande Prémio de Long Beach da disciplina.

O norte-americano da Andretti conseguiu assim o seu sexto triunfo na Indy e o segundo triunfo consecutivo no traçado urbano do sul da Califórnia, liderando praticamente todas as 80 voltas da corrida, depois de ter partido da ‘pole position’.

Rossi – vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em 2016 – impôs-se com cerca de 20 segundos de vantagem sobre o seu compatriota Josef Newgarden, da Penske, que lidera o campeonato.

Já o Campeão em título, Scott Dixon, teve de se empenhar a fundo para terminar no último lugar do pódio. Inicialmente o neozelandês da Ganassi Racing rodou por posições mais recuadas, mas nas últimas voltas conseguiu partir na discussão pela terceira posição.

Graham Rahal negou ao piloto ‘kiwi’ o terceiro posto em pista, mas tarde o americano da Rahal Letterman Lanigan foi penalizado por ter bloqueado agressivamente Scott Dixon.

Da prova, que foi neutralizada após a primeira volta devido a uma colisão entre Marcus Ericsson e Jack Harvey na rotunda da fonte dos golfinhos – local icónico do traçado de Long Beach – fica o resumo abaixo.