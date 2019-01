Al Sadd de Jesualdo Ferreira eliminado nos quartos de final da Taça do Qatar

O Al-Sadd, líder do campeonato do Qatar e treinado pelo português Jesualdo Ferreira, foi hoje eliminado nos quartos de final da Taça, ao perder fora com o Qatar SC por 2-0, em jogo disputado em Doha.

A equipa de Jesualdo Ferreira era favorita a seguir em frente, mas caiu diante do 10.º classificado na Liga, com um ‘bis’ de Ali Said, aos seis e 59 minutos.

Ainda hoje, o treinador Rui Faria fará a sua estreia como treinador principal à frente do Al-Duhail, equipa segunda classificada no campeonato qatari e que na Taça defronta em casa o Al Khor.

Rui Faria fez toda a sua carreira como adjunto de José Mourinho, com quem conquistou vários títulos, entre os quais as ligas dos Campeões no FC Porto e no Inter de Milão, e títulos em Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra.