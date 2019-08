Acidente com aeronave no aeródromo de Águeda causa dois feridos ligeiros

Um acidente com um avião particular durante a aterragem no aeródromo do Casarão, em Águeda, distrito de Aveiro, causou esta tarde dois feridos ligeiros, ocupantes da aeronave, disse fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro disse à Lusa que acidente ocorreu “durante a aterragem”, sem no entanto adiantar pormenores sobre as circunstâncias.

A mesma fonte indicou que se tratava de uma “aeronave particular do aeroclube de lá” e que os dois feridos, considerados ligeiros, foram transportados para o hospital de Aveiro.

Já o jornal local Soberania do Povo, numa publicação na rede social Facebook, refere que o avião “terá capotado no momento da aterragem na pista do aeródromo de Águeda” e que os dois feridos “são da zona do Grande Porto”.

De acordo com o CDOS de Aveiro, o alerta foi dado às 16:08 de hoje e no local, nas operações de emergência, estiveram 12 operacionais apoiados por cinco viaturas dos bombeiros e da GNR.