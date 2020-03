Motores A vez de Alex Bowman na Nascar em Fontana Por

Alex Bowman foi o grande vencedor das Auto Club 400, em Fontana (Califórnia), terceira prova da Nascar Cup 2020.

O piloto do Camaro ZL 1LE # 88 da Hendrick Motorsports logrou a sua primeira vitória da época mas a segunda da sua carreira no campeonato principal dos ‘stock-cars’ americanos.

Bowman – que tinha vencido a prova de Chicago no ano passado – foi o mais forte em várias fases da corrida disputada no domingo, conseguindo impor-se no primeiro segmento. No segundo foi suplantado por Ryan Blaney, no Ford Mustang # 12 do Team Penske.

Mas Blaney seria depois obrigado a uma paragem nas boxes imprevista na sequência de um furo, deixando de estar na luta pelo triunfo, onde o grande adversário de Bowman foi Kyle Busch, que no melhor dos Toyota Camry da Joe Gibbs Racing, terminou a somente nove segundos do piloto da Hendrick

Kurt Busch, no Chevrolet # 1 da Chip Ganassi Racing, completou o pódio, terminando na frente de Chase Elliott, o segundo melhor homem da Hendrick Motorsports, e de Brad Keselowski, no melhor dos Ford do Team Penske.

Clint Bowyer – que largada da ‘pole-position’ – chegou a ser um dos animadores da corrida, mais um furo no Ford # 14 da Stewart Haas na 93ª volta da corrida, acabou por afastá-lo das posições, cortando a meta apenas no 23º posto.

Fique com um pequeno resumo desta prova.