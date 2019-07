Motores Alex Bowman estreia-se a ganhar na Nascar Por

Alex Bowman parece ser um digno sucessor de Dale Earnhardt Jr aos comandos do Chevrolet # 88. O piloto da Hendrick Motorsports obteve, domingo no circuito oval de Chicagoland (Ilinois) a sua primeira vitória na Nascar Cup, após um final intenso e disputado com Kyle Larson.

Bowman, que liderou 88 voltas – o mesmo número do seu Chevrolet Camaro ZL – chegou a perder a liderança para o piloto da Ganassi Racing, mas recuperou-a antes da bandeirada de xadrez.

Alex Bowman, que participou em 134 provas da disciplina máxima dos ‘stock car’ americanos, vinha de Três segundos lugares consecutivos nas 16 primeiras corridas de 2019, e teve em Larson um adversário muito difícil.

O piloto do Chevrolet # 42 conseguiu ‘roubar’ a liderança ao # 88 a oito voltas do fim. Mas três voltas depois Bowman regressou ‘com tudo’ e regressou para se impor com autoridade, diante de Larson e de Joey Logano, no melhor dos Ford Mustang.

Jimmy Johnson (Chevrolet) e Brad Keselowski (Ford) completaram o top cinco de uma corrida que foi dominada durante 132 voltas por Kevin Harvick, antes de ter um contacto com o muro. A partir daí o piloto do Ford # 4 ‘caiu’ na classificação vindo a terminar apenas no 14º posto.

Mas o resumo da prova ‘fala’ por si.