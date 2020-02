Mundo A ‘portuguesa’ foto do primeiro-ministro do Canadá Por

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, partilhou uma foto nas redes sociais com vários motivos alusivos a Portugal, despertando a curiosidade da comunidade lusa.

Num encontro com jovens eleitores, Trudeau mostrou-se sentado a uma mesa que tem bem visível uma garrafa de água de uma marca portuguesa.

Os azulejos na parede reforçam a sensação de que o primeiro-ministro canadiano estaria num restaurante de comida portuguesa ou propriedade de um português ou descendente.

A cesta do pão, a disposição das azeitonas e tremoços e até os talheres ‘gritam’ Portugal.

De acordo com alguns internautas (portugueses), o primeiro-ministro do Canadá terá almoçado no Cantinho Grillades Portugaises, em Montréal.

Veja a foto.