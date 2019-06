Motores A experiência de Pierre Gasly no Citroën C3 WRC de Sebastien Ogier Por

À imagem do que sucedeu com Gabriele Tarquini na Sardenha com a Hyundai, Pierre Gasly ‘provou o sabor’ de um WRC ao viajar no Citroën C3 de Sebastien Ogier.

Esta experiência do piloto da Red Bull na Fórmula 1 aconteceu em vésperas do Grande Prémio de França e permitiu ao jovem da Normandia perceber as nuances do bólide do Campeão do Mundo de Ralis.

Tudo foi muito diferente para Gasly, sobretudo ao lado de um piloto com a experiência do seu compatriota Ogier, com o qual ‘aprendeu’ muito sobre o atual WRC. Um ensaio muito especial promovido pela Red Bull, que tornou possível esta ação e criou o vídeo que publicamos abaixo.