300 profissionais de saúde analisam situação das urgências em Portugal

8º Congresso Nacional de Urgência foi realizado em Chaves

Decorreu de 6 a 8 de outubro, na emblemática cidade de Chaves, o 8º Congresso Nacional de Urgência, sob o tema “Urgência de Lés-a-Lés”, organizado pelo Núcleo de Estudos de Urgência e do Doente Agudo (NEUrgMI) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), em parceria com o Centro Hospitalar de Trás-Os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

Desde o início do SNS que os serviços de urgência são a grande porta de entrada de doentes nos hospitais, garantido que, independentemente da altura, a população tem um auxílio e eventual resposta, para os seus problemas de saúde.

Adicionalmente, são um dos palcos de atuação mais enriquecedores quer para a formação de médicos internos, quer para a atualização dos especialistas, dado permitir a avaliação de casos menos comuns e promover a interação com as diferentes especialidades.

O 8º Congresso Nacional de Urgência permitiu analisar problemas, e equacionar respostas que ajudarão a encontrar o melhor caminho para doentes e profissionais.

“Experiência das 24h de urgência: passado e presente” foi o tema da conferência de abertura do congresso, que incluiu a abordagem de um vasto conjunto de temas, com a realização de diversas conferências, sessões de debate, mesas-redondas, encontros com os especialistas e simpósios. Esta iniciativa visou a atualização do conhecimento científico, optimização das competências técnicas e não técnicas sempre com o objetivo de promover a correta abordagem do doente urgente e emergente nos diversos Serviços de Urgência do país. Foi também um espaço de reflexão sobre constrangimentos em torno dos serviços de urgência portugueses, no sentido de expor os problemas e encontrar e/ou discutir soluções.

A iniciativa reuniu em Chaves cerca de 300 profissionais de saúde, nomeadamente médicos e enfermeiros, dando-se especial destaque as especialidades médicas que desempenham funções em Serviço de Urgências.

Os cursos pré-congresso decorreram nos dias 5 e 6 de outubro no Hospital e nas Termas de Chaves e promoveram a formação em competências fundamentais para o trabalho em Serviço de Urgência como a avaliação ecográfica à cabeceira do doente com o Curso “Point-of-care Ultrasound” (POCUS) e o treino da destreza na deteção precoce e abordagem do doente crítico com o Curso Básico de Medicina Intensiva.

A cerimónia de abertura ocorreu no dia 7 de outubro pelas 11h30 no Hotel Premium Chaves | Aquae Flaviae, e contou com a presença do Presidente da Câmara de Chaves, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, do Conselho de Administração do CHTMAD, na pessoa do enfermeiro diretor Júlio Azevedo, e terminou com a mensagem do Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes.

O 8º Congresso Nacional de Urgência foi presidido pela Dra. Maria da Luz Brazão coordenadora do NEUrgMI da SPMI e foi coordenado por médicos internistas do CHTMAD.

A conferência de encerramento intitulava-se “Urgência de lés-a-lés” e permitiu transmitir uma sumula da realidade do Serviço de Urgência a nível nacional, percorrendo o país de lés a lés.

Segundo a Secretária-geral do 8º Congresso Nacional de Urgência, Sandra Morais, conseguir organizar um evento destas dimensões numa cidade transfronteiriça como a cidade de Chaves não foi provido de desafios, felizmente tivemos um enorme apoio das entidades locais e as quais não podemos deixar de dar uma palavra de agradecimento, em particular, ao Centro Hospitalar de Trás-Os-Montes e Alto Douro, à Câmara Municipal de Chaves, Valpaços e Boticas, e à Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso.

Terminando com as palavras da presidente do 8º Congresso Nacional de Urgência, Dra. Maria da Luz Brazão, quisemos revisitar o passado, olhar o presente e pensar o futuro das urgências em Portugal, aprendendo com os erros, e juntos encontrar soluções e formas de colocá-las na prática.