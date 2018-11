Hoje é dia 27 de novembro, nasce Jimi Hendrix, o mago da guitarra elétrica Por

“É fácil tocar blues. Mas é difícil senti-lo”, dizia Hendrix, o mago da guitarra elétrica, que hoje se recorda, no dia em que completaria mais um aniversário. Também neste dia, nasceu Bruce Lee, o lendário lutador de Kung Fu. Neste dia, o Cante Alentejano é elevado a Património Imaterial da Humanidade, pela UNESCO.

James Marshall Hendrix, conhecido no mundo da música como Jimi Hendrix, nasceu em Seattle, a 27 de novembro de 1942.

Foi um guitarrista, cantor e compositor norte-americano, influenciado por grandes nomes (Bone Walker, BB King, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Albert King e Elmore James, Curtis Mayfield e Steve Cropper), mas dono de um estilo incomparável, que o tornou único.

Hendrix, o guitarrista canhoto, privilegiava os amplificadores distorcidos, dando realce aos agudos, e ajudou a desenvolver a técnica, até então indesejada, da microfonia.

Conquistou diversos prémios, em vida e postumamente, incluindo a presença no Hall da Fama do Rock and Roll norte-americano, em 1992, e no Hall da Fama da Música do Reino Unido, em 2005. Tem ainda uma estrela no pátio da fama de Hollywood.

A prestigiada revista Rolling Stone classificou Jimi Hendrix como o melhor da lista dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos, em 2003.

Jimi Hendrix morreu em Londres, a 18 de Setembro de 1970, em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas, mas que terão relação com excesso de consumo de álcool ou comprimidos.

Neste dia, em 2014, o Cante Alentejano é elevado a Património Imaterial da Humanidade, pela UNESCO.

Nasceram a 27 de novembro Alessandro Algardi, escultor e arquiteto italiano (1595), Anders Celsius, astrónomo sueco, criador da escala Celsius de temperatura (1701), Bruce Lee, ator norte-americano, lendário lutador de Kung Fu (1940), Jimi Hendrix, guitarrista norte-americano (1942), e Vera Fischer, atriz brasileira (1951)

Morreram neste dia Ada Lovelace, a primeira programadora de computadores (1852), Alexandre Dumas, filho, escritor francês (1895), e Luís de Freitas Branco, compositor português (1955).

Morreram também Fernando Lopes-Graça, músico português (1994), Alain Peyrefitte, pensador, político e diplomata francês (1999), e Fernando Valle, fundador do Partido Socialista português (2004).