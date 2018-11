Hoje é dia 18 de novembro, a seleção portuguesa de futebol estreia-se oficialmente Por

O dia 18 de novembro marca a estreia oficial da seleção nacional de futebol, em 1921, num jogo frente à Inglaterra, a pátria do desporto rei. Portugal viria a estrear-se num Mundial da FIFA em 1966, chegando às meias-finais, sendo novamente derrotada pela Inglaterra, que se sagraria nesse ano campeã do mundo.

A história de 18 de novembro conta-se com as palavras do futebol, no dia em que a seleção se estreia de forma oficial.

A Inglaterra foi o adversário do encontro, que terminou com um triunfo dos britânicos (2-1).

Corria o ano de 1921 e foram necessários 45 anos para que Portugal fizesse de novo história, ao disputar pela primeira vez um Mundial.

Foi no reino de Sua Majestade, em 1966, com Eusébio e seus pares a serem derrotados, nas meias-finais, pela Inglaterra, de novo.

Portugal terminou esse Mundial no terceiro lugar, com Eusébio a ser coroado o melhor marcador, autor de nove golos. Depois desta notável prestação na principal competição de futebol do mundo, Portugal teve de aguardar por duas décadas para regressar a um Mundial.

Foi em 1986, mas sem o brilho e o perfume da saudosa presença de 66. Naquele ano e em 2002, Portugal quedou-se pela fase de grupos.

E em 2006, atingiu um notável quarto lugar, perdendo com a anfitriã Alemanha (3-1), no encontro de atribuição do terceiro posto.

Nos Campeonatos da Europa, foi com Luiz Felipe Scolari que Portugal conseguiu os melhores desempenhos, chegando à final do Euro’2004, disputada em solo luso. A equipa das quinas perdeu com a Grécia, também por 1-0, no encontro onde poderia ter chegado ao primeiro título.

Atualmente, é treinada por Fernando Santos e carimbou já o passaporte para o Europeu de 2016.

Nasceram a 18 de novembro Vespasiano, Imperador Romano (9), Pierre Bayle, filósofo e escritor francês (1647), Barão von Weber, maestro alemão (1786), e Patrick Maynard Stuart Blackett, físico britânico (1897).

Nasceram também George Wald, cientista norte-americano (1906), Iberê Camargo, pintor brasileiro (1914), Alan Shepard, astronauta norte-americano (1923), e Peter Schmeichel, ex-futebolista dinamarquês (1963).

Morreram neste dia Bartolomeu de Gusmão, padre, inventor e cientista luso-brasileiro (1724), Aleijadinho, escultor brasileiro (1814), Chester A. Arthur, 21.º presidente dos EUA (1886), Marcel Proust, escritor francês (1922), e Michael Kamen, maestro e compositor alemão (2003).