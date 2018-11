Hoje é dia 12 de novembro, assinala-se o Dia Mundial da Pneumonia Por

A 12 de novembro, celebra-se o Dia Mundial da Pneumonia, efeméride que serve de alerta para uma realidade cruel: esta doença mata três milhões de pessoas por ano, entre as quais 476 mil crianças, segundo dados da OMS.

Hoje é o Dia Mundial da Pneumonia, que se assinala com o objetivo de relembrar pais, familiares e educadores de que a vacinação é a principal forma de prevenir a doença pneumocócica.

De acordo com os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, a doença é responsável por cerca de três milhões de mortes por ano em todo o mundo, sendo que 476 mil mortes são crianças com idade inferior a 5 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde

A doença pneumocócica é complexa e tem múltiplas formas, incluindo pneumonia, meningite, otite média aguda e bactériemia.

Uma das principais doenças provocadas por esta bactéria é a pneumonia, cujas manifestações clínicas e a gravidade variam conforme a idade e o agente causador.

A principal forma de prevenir esta doença é a vacinação das crianças até aos 5 anos de idade.

É fundamental cumprir o esquema completo de vacinação, que consiste em quatro doses, administradas nos primeiros 15 meses de vida.

Às crianças com idades compreendidas entre 2 e 5 anos, que não tenham sido imunizadas com esta vacina, poderá ser administrada uma dose para conferir proteção contra os serotipos incluídos na mesma.

A prevenção da doença pneumocócica (que engloba a pneumonia) é fundamental, uma vez que, para além de ser potencialmente grave, pode ser contagiosa, através de tosse ou espirros, colocando em risco os doentes e todos os que possam estar em contacto com quem tem a doença.

Neste Dia Mundial da Pneumonia, é lançado um alerta para uma doença que mata.

