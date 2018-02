Cultura Vídeo: Fingertips estreiam ‘My Everyday’ Por

Os Fingertips estreiam nesta sexta-feira o videoclipe do seu novo single ‘My Everyday’, que marca o regresso do vocalista Zé Manuel. Veja o vídeo.

O single é inspirado na vida real da banda e na força da música como arte que remenda corações.

O tema conta-nos os momentos de individualidade, até que um emotivo abraço une o coletivo num regresso às origens.

O videoclipe foi filmado em Los Angeles e no Porto, pelo realizador português Vasco Mendes.

Os Fingertips regressam aos palcos em 2018 para comemorar 15 anos do lançamento do álbum ‘All Bout Smoke ‘N Mirrors’.

O carismático vocalista e letrista dos Fingertips, Zé Manel, junta-se de novo ao compositor Rui Saraiva e a Jorge Oliveira (bateria) para uma digressão onde tocam ao vivo todos os sucessos, dos quais se destacam os primeiros lugares de airplay nacional como ‘Melancholic Ballad’ (2003), ‘Picture of My Own’ (2003), ‘Cause to Love You’ (2006) e ‘Do It’ (2009).

Para o início de abril está previsto o lançamento do álbum ‘15’, que inclui o resumo de 15 anos de edições e novas canções originais.

Veja o vídeo:

