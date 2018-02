Cultura Vídeos: Diogo Piçarra plagiou tema da IURD? Por

Diogo Piçarra dominou a segunda meia-final do Festival da Canção com o tema ‘Canção do Fim’, mas nem 24 horas decorreram e nas redes já circulam comentários sobre um possível plágio. O original será um tema… da IURD.

O processo judicial envolvendo uma celebridade como Tony Carreira, acusado de 11 crimes de usurpação e outros tantos de contrafação, fez despertar a atenção da sociedade para o fenómeno do plágio no meio musical.

Não é caso único, nem em Portugal, nem no mundo. Basta recordar que, ainda há poucos meses, o concorrente de Espanha à Eurovisão (ganha pelo ‘nosso’ Salvador Sobral) foi acusado do mesmo.

Até cantores famosos à escala mundial, como Ed Sheeran e Lana Del Rey, enfrentam acusações semelhantes.

Desta fez, os rumores envolvem Diogo Piçarra, o vencedor do concurso Ídolos em 2012, que ontem à noite arrasou a concorrência na segunda meia-final do Festival da Canção.

Vários internautas têm apontado diversas semelhanças, em especial ao nível da cadência e do tom, entre ‘Canção do Fim’ e ‘Abre os meus olhos’, tema do pastor evangélico Walter que ‘existe’ nas redes pelo menos desde 2011.

Ao nível da letra, Diogo Piçarra pode estar 100 por descansado: não há comparação possível.

Veja os vídeos para comparar os temas.

‘Abre os meus olhos’, pelo pastor Walter:

‘Canção do Fim’, por Diogo Piçarra:

