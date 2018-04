Desporto Vídeo: Magia de Ricardinho derrota o Sporting Por

O Sporting perdeu este domingo a sua terceira final da UEFA Futsal Cup, a segunda consecutiva frente ao Inter Movistar, onde alinha Ricardinho. O craque português foi um dos melhores em campo, com pormenores que fazem dele o melhor do mundo. Veja o vídeo.

Após o 7-0 de 2017, frente ao Movistar, o Sporting saiu derrotado de Saragoça por 5-2, com Ricardinho a ser um dos responsáveis pela derrota leonina.

O melhor jogador do mundo acabou o encontro com um golo marcado, duas assistências, dois remates nos ferros e, além disso, pormenores deliciosos.

No final, apesar da satisfação, o capitão de Portugal assumiu que se sentiu emocionado por João Matos e Pedro Cary, jogadores portugueses do Sporting, com quem Portugal venceu o último campeonato da Europa da modalidade.

“Confesso que me emocionei pelo João Matos e o Pedro Cary. Dois companheiros incríveis que já merecem o troféu. Sei que a vez deles vai chegar. O Matos é um grande jogador, um grande líder. Tem de levantar o ânimo da equipa. Disse-lhe para sorrir, tem de estar orgulhoso do que fez com o Sporting”, assumiu Ricardinho.

Veja o vídeo.





0 PARTILHAS Partilhar Tweetar