Vídeo: Jesus baralhado a dizer a palavra exaustão

Jorge Jesus volta a protagonizar um momento viral nas redes sociais. Enquanto se gabava de ter dado ao futebol novos conceitos, o treinador do Sporting teve muitas dificuldades em exprimir a palavra exaustão. Veja o vídeo.

Antes do duelo da Liga Europa contra os checos do Viktoria Plzen, Jorge Jesus foi entrevistado pela UEFA, onde teve oportunidade de falar, entre outras coisas, do seu passado na competição – onde levou o Benfica a duas finais – e da ambição que tem nesta caminhada com o Sporting.

Ao site da UEFA, Jesus teve, entre outras coisas, oportunidade de se gabar de ter sido pioneiro em algumas situações de jogo, como são os casos dos bloqueios.

“Descrevo-me como um treinador criador. Não me fico pelo treino científico. A grande qualidade de um treinador é saber colar o treino científico com o treino criativo e eu, nas minhas equipas, faço questão que as ideias sejam criadas por mim. Por exemplo, as várias marcações que hoje se usam à zona nas bolas paradas fui eu que lancei há 25 anos; bloqueios no futebol fui eu que trouxe do basquetebol. Portanto, acho que sou um treinador que tem trazido coisas diferentes para o futebol, para além de ser um apaixonado e obcecado pela perfeição”.

Durante o seu discurso, Jorge Jesus teve, porém, dificuldades de expressão ao tentar dizer a palavra exaustão.

“Vou até à exaustação… exausta… exaustaaa… exaus…”, tentava dizer Jesus, ouvindo alguém referir a palavra correta: exaustão.

Aí, Jesus conseguiu dizer bem a expressão que pretendia.

Veja o vídeo:

O Sporting vai defrontar o Viktoria Plzen, nesta quinta-feira, em partida dos oitavos de final da Liga Europa.

