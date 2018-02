Vídeo: Helicóptero persegue fugitivo a 230 quilómetros por hora

Um homem de 47 anos foi detido, no estado canadiano de Ontário, depois de ter perseguido uma mulher e fugido da polícia a uma velocidade de 230 quilómetros por hora. As autoridades seguiram-no de helicóptero, tendo conseguido capturá-lo. Veja o vídeo.

O incidente aconteceu a 27 de janeiro, mas só agora as imagens da perseguição foram divulgadas.

A perseguição teve início quando uma mulher de Oshawa, uma cidade do estado canadiano de Ontário, alertou as autoridades para o facto de estar a ser perseguida por um homem que conhecia.

O suspeito conduzia o automóvel de forma desenfreada, tendo tentado abalroar a mulher em várias ocasiões.

Após alertar as autoridades, a mulher foi aconselhada a conduzir em direção a uma central policial, mas o suspeito pôs-se em fuga assim que percebeu o itinerário, dando início à perseguição policial.

Dada a velocidade do homem – conduzia a 230 quilómetros por hora, o dobro do permitido pela lei canadiana – as autoridades decidiram recuar por questões de segurança.

Dessa forma, a perseguição foi retomada através do meio aéreo, com a polícia a perseguir o suspeito ao longo de 157 quilómetros no helicóptero Air1. Quando percebeu que estava a ser perseguido, o homem tentou mudar a trajetória, tendo voltado para a região de Durham, onde foi inicialmente avistado.

A perseguição aérea permitiu ‘encurralar’ o homem de 47 anos que, obrigado a parar, tentou pôr-se em fuga a pé, aproveitando para se livrar das provas – drogas em quantidades excessivas – numa floresta.

Depois de capturado, o suspeito foi detido e está agora acusado de assédio, posse de cocaína, posse de cocaína, heroína e MDMA com objetivo de tráfico, condução perigosa de um veículo a motor e condução depois da ordem da polícia para parar.

Veja o vídeo da perseguição.

