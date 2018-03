Animais Vídeo: Chita faz safari pelo carro Por

Um grupo de turistas foi surpreendido por uma chita, durante um safari na Tanzania. O felino entrou no carro e inspecionou-o a fundo, durante cerca de dez minutos.

Um desses turistas era Peter Heistein, um fotógrafo profissional que conseguiu registar o momento em vídeo.

Nas imagens é visível um outro turista, que fica em ‘estátua’ durante a visita do animal.

Britton Hayes, assim se chama este ‘ator secundário’, foi instruído pelo guia a não se mexer e a evitar de todo o contacto visual com a chita.

De acordo com este turista, o grupo encontrava-se a presenciar as movimentações de três chitas, na região de Gol Kopjes, no Serengeti tanzaniano, quando uma delas resolveu inverter os papéis e fez um safari… pelo interior do carro.

Enquanto isso, uma outra chita ficou a rondar o veículo, de guarda.

“Estava a morrer de medo, mas nunca me senti tão vivo”, comentou Britton Hayes.

“Não podíamos fugir nem fazer nada, pois as reações podem assustar os animais e é por isso que estas coisas costumam correr mal”, acrescentou o turista ‘imóvel’.

Foi a mãe de Hayes quem publicou o vídeo de Peter Heistein, dando o primeiro passo para uma história que já se tornou viral.

“Vejo as pessoas a meterem fotos de férias na praia, mas a minha família… quer dar à mãe um ataque cardíaco!”, gracejou Elisa Jaffe, na legenda da publicação.

