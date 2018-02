Desporto Vídeo: Adeptos no relvado a festejar triunfo sobre o Manchester City Por

O modesto Wigan, do terceiro escalão britânico, afastou o todo-poderoso Manchester City da Taça de Inglaterra. No final, os adeptos invadiram o relvado, celebrando o feito.

“Eles fizeram um remate e foi golo. Foram uma vez à nossa área”, lamentou Pep Guardiola, o treinador do líder destacadíssimo da Premier League.

Bernardo Silva jogou os 90 minutos, mas nem a classe do médio português ajudou o multimilionário City a manter-se em prova.

O único golo do encontro foi apontado aos 79 minutos pelo irlandês Will Grigg.

Sim, Will Grigg, que está com o pé quente. No Euro’2016, de excelente memória para Portugal, o irlandês nem precisou de jogar para se tornar num dos protagonistas da competição, graças aos fantásticos adeptos irlandeses.

O tema ‘Freed from desire’, de Gala (1997), foi reconvertido num hino com o nome do avançado do Wigan.

O cântico ‘Will Grigg’s on fire (your defence is terrified)’ tornou-se num fenómeno, com milhares a juntarem-se aos adeptos irlandesas numa celebração do espírito do futebol.

Ontem, após o golo que eliminou o todo-poderoso Manchester City, os adeptos foram para o relvado cantar ‘Will Grigg’s on fire’. Veja o vídeo:

