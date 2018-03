Mundo Vídeo: 75 mulheres de 25 países trabalham num voo da Emirates Por

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, que se assinala a 8 de março, a Emirates destaca o papel importante desempenhado pelas suas colaboradoras, através de um vídeo especial que documenta a quantidade e diversidade de papéis operacionais e técnicos, assumidos pelas mulheres no grupo.

O vídeo mostra os bastidores daquele que é o trabalho desempenhado pelas mulheres todos os dias nas várias unidades de negócio do Grupo Emirates, neste caso, em todas atividades-chave realizadas para a preparação do voo EK 225, com partida do Dubai para São Francisco. O avião A380 da Emirates foi comandado pela Piloto Patricia Bischoff, do Canadá, e pela Comandante Rebecca Lougheed, do Reino Unido, com a tripulação de cabine liderada pela Comissário de Bordo Weronica Formela, da Polónia.

Além da tripulação de voo, todas as funções, desde o início até à partida do voo, foram inteiramente asseguradas por uma equipa constituída exclusivamente por mulheres.

Desde mulheres que trabalham no atendimento aos passageiros no aeroporto, enquanto gestora de serviços de passageiros, operações na placa, monitorizadas pela supervisora de operações aeroportuárias, serviços técnicos, levados a cabo por engenheiras e técnicas de aviação licenciadas, e uma infinidade de outros papéis no despacho de voos, na imagem exterior do avião, tripulação, equipas de catering e também de segurança.

No total, uma equipa de mais de 75 mulheres, de mais de 25 nacionalidades, a trabalhar neste voo.

A equipa operacional do EK 225 também inclui mulheres dos Emirados Árabes Unidos a trabalhar nas equipas de engenharia, despacho de voo, segurança e operações de carga.

O Grupo Emirates emprega mulheres de mais de 150 nacionalidades, incluindo cerca de 1150 mulheres dos Emirados Árabes Unidos que trabalham em diversas funções e que estão representadas em cargos de gestão e executivos por todo o Grupo.

As mulheres constituem mais de 40 por cento do total de colaboradores da Emirates, com a maioria a trabalhar enquanto tripulante de cabine. Mais de 20 por cento dos cargos de supervisão e gestão na Emirates são ocupados por mulheres.

Veja o vídeo:

