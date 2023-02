Mundo Binance organiza evento no Dubai dedicado às mulheres Por

“Women in Crypto” pretende empoderar as mulheres interessadas no mundo das criptomoedas

A Binance, a maior plataforma mundial de negociação (“exchange”) de criptomoeda, organiza hoje no Dubai um evento dedicado às mulheres e que tem como principal objetivo “equipar as participantes com as competências necessárias para terem sucesso na blockchain e na Web3”.

Tal como acontece em muitos outros setores tecnológicos, o setor da criptomoeda continua a ser dominado pelos homens, com as mulheres a representarem, em todo o mundo, menos de 5% de todos os empresários nesta área. A Binance acredita que está na hora de dar mais oportunidades às mulheres neste espaço; afinal, a Web3 é sobre a distribuição do poder e das oportunidades bem como a criação de mudanças reais.

Para avançar com esta visão, a Binance criou o “Women in Crypto”, um evento que promove a literacia cripto entre as mulheres e oferece-lhes oportunidades de aprendizagem para iniciarem a sua jornada no setor, seja ela pessoal ou profissional.

O evento realiza-se hoje no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Durante o processo de inscrição, e dada a lotação do local escolhido, a Binance deu prioridade às mulheres. O seguimento do evento nas redes sociais pode ser feito através da hashtag #WomenInCrypto.