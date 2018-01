Vendia produtos com larvas e baratas em mercearia da Sertã

Uma mulher foi detida pela GNR, na Sertã, depois de ser apanhada a vender produtos impróprios para consumo, alguns deles com larvas e baratas.

A GNR revela que a mulher, de 68 anos, tinha sido notificada pela Autoridade de Saúde Alimentar e Económica (ASAE), a 5 de dezembro de 2017, para suspender a atividade de venda de produtos.

No entanto, de acordo com o que informou a GNR de Castelo Branco, a atividade continuou e as forças de segurança, durante uma operação de fiscalização, acabaram por deter a mulher que foi, entretanto, libertada depois de notificada.

“No âmbito de uma operação de fiscalização a estabelecimentos, os militares detetaram um estabelecimento comercial em que não eram cumpridas as normas de segurança e higiene alimentar, nomeadamente a venda de bens alimentares em decomposição e putrefação, assim como fora da validade e suscetíveis de criar perigo para a saúde”, explica a GNR em comunicado.

Os produtos apreendidos foram destruídos.

A mulher deverá agora prestar esclarecimentos nas autoridades por causa deste caso.

