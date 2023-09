Nas Notícias Intolerâncias e alergias alimentares: Saiba como se precaver das consequências Por

Sabia que nas crianças, 75% das reações alérgicas são causadas por ovos, amendoins e frutos secos? São vários os produtos alimentares cuja ingestão pode levar a consequências graves para a nossa segurança alimentar. Sabe como os identificar? A campanha #EUChooseSafeFood ajuda.

Os sintomas de uma reação alérgica podem variar de moderados a graves. A sintomatologia pode ser apenas uma pequena comichão, erupção cutânea ou pode resultar em vómitos, diarreia e até anafilaxia. De qualquer das formas, saber identificar quais os produtos que o fazem ter estas reações é fulcral para a sua segurança alimentar. Na terceira edição da campanha #EUChooseSafeFood, a ASAE, em conjunto com a EFSA, explica o que pode fazer.

A única forma de evitar ficar doente pela ingestão de algum alimento que não tolera ou a que é alérgico passa por evitar esse mesmo alimento. Para que não corra riscos, é necessário olhar atentamente para os rótulos de cada produto que compra, pois só assim ficará a saber se é para si seguro.

Na União Europeia existem 14 alergénios rotulados. As várias alergias e intolerâncias decorrem de produtos com glúten, leite, ovos, frutos secos, amendoins, soja, peixe, crustáceos, molúsculos, aipo, tremoço, sésamo, mostarda e sulfitos.

Saiba ainda que 75% das reações alérgicas nas crianças são causadas por ovos, amendoins, leite de vaca, peixe e frutos secos. Já nos adultos, 50% têm causa nos frutos do grupo látex e da família Rosaceae (mamão, figo, banana, kiwi, maçã, pera, cerejas e outros), em vegetais da família Apiaceae (aipo, cenouras e ervas aromáticas)

Segundo Filipa Melo de Vasconcelos, subinspetora-geral da ASAE, “A literacia alimentar convoca-nos para leitura atenta dos rótulos, uma vez que neles encontramos a informação necessária para fazer escolhas informadas e em segurança, em especial quem sofre de intolerâncias ou alergias alimentares. É, por isso, importante identificar mais facilmente os ingredientes alergénios na rotulagem para poder descartar o consumo e evitar o risco de uma eventual reação indesejada.”

Sobre a campanha

Os 16 países que participam na campanha #EUChooseSafeFood 2023 são: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Chéquia, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia e Macedónia do Norte.

Sobre a EFSA

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) é uma agência da União Europeia criada em 2002 para servir de fonte imparcial de aconselhamento científico aos gestores dos riscos e para comunicar sobre os riscos associados à cadeia alimentar. Coopera com as partes interessadas para promover a coerência dos pareceres científicos da UE e fornece a base científica para a legislação e regulamentação destinadas a proteger os consumidores europeus dos riscos associados à alimentação, numa abordagem do prado ao prato.