O sismo sentido em Arraiolos, na madrugada de hoje, de 3.1 na escala de Richter, foi uma réplica de um outro, registado no dia 15 de janeiro, nas regiões centro e sul. O geofísico Fernando Carrilho, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), revela ao Observador que “há um sismo maior que pode estar a ser preparado”.

Devem os portugueses ficar alarmados com os reiterados sismos que têm vindo a ser sentidos em Portugal?

A questão coloca-se, depois de um sismo sentido na madrugada de hoje, em Arraiolos, que foi uma réplica daquele que fez tremer (pouco) as regiões centro e sul de Portugal, há duas semanas.

O epicentro do sismo da madrugada de hoje foi localizado em Arraiolos, no distrito de Évora, e atingiu os 3.1na escala de Richter. No dia 15 de janeiro, a magnitude foi de 4.9.

Mas não são apenas as duas ocorrência que suscitam esta análise. É que, desde o início do ano, já foram sentidos 18 pequenos sismos, todos eles relacionados com a mesma placa.

Em declarações ao Observador, o geofísico Fernando Carrilho, do IPMA, explica que os abalos tiveram origem na mesma falha tectónica, o que pode significar que algo mais preocupante poderá ocorrer na região.

“Há um sismo maior que pode estar a ser preparado”, salienta Fernando Carrilho, em declarações àquele jornal.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar