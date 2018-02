Fórmula 1 Um Red Bull com ‘look’ Aston Martin Por

A Aston Martin Racing Red Bull, assim se denomina agora a equipa de Milton-Keynes, tornou-se a terceira escuderia a revelar o seu monolugar de Fórmula 1 para 2018.

Depois da Haas e da Williams, a equipa liderada por Christian Horner mostrou o RB14 ostentando uma decoração especial, que mistura o negro carbono com o azul e o branco, para uma rodagem de filmagens em Silverstone guiado por Daniel Ricciardo.

Esta espécie de camuflado será apenas para as fotografias e filmagens, já que as cores definitivas já serão aquelas que Max Verstappen e Daniel Ricciardo terão no novo carro aquando da apresentação oficial em Barcelona, pouco antes dos primeiros testes de pré-temporada na pista catalã.

O RB 14 inclui as novidades introduzidas no regulamento técnico de 2018, no qual o halo é o aspetomais visível, bem como uma ‘crista’ de menores dimensões no dorso do capot do motor. Duas ‘asas’ de menores dimensões são também visíveis em cada flanco do ‘cockpit’.

A Aston Martin é também o patrocinador que passa a estar em maior evidência junto aos montantes dos braços da suspensão dianteira bem como no ‘nariz’ e na ‘asa’ traseira do monolugar de Milton-Keynes.