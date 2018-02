UGT vai apresentar proposta de Acordo de Empresa à Autoeuropa

A União-Geral dos Trabalhadores (UGT) vai reunir com a administração da Autoeuropa, no próximo dia 22, para apresentar uma proposta de Acordo de Empresa que garanta o “acervo de direito dos trabalhadores” e a “paz social”.

“Falei com o Presidente da República na segunda-feira, enviei o pedido de reunião na quarta-feira – porque tive que articular a minha posição com o Sindel [Sindicato Nacional da Indústria e da Energia], que é o nosso sindicato – e na quinta-feira recebemos a resposta da Autoeuropa com a reunião marcada para dia 22 de fevereiro, da parte da manhã”, confirmou o secretário geral da UGT, Carlos Silva.

À margem de uma conferência, no Porto, Carlos Silva sublinhou que o objetivo da UGT é “garantir que o acervo de direitos dos trabalhadores, de uma vez por todas, fique elencado num contrato coletivo de trabalho, neste caso um acordo de empresa”.

O líder da UTG afirmou ainda que “todas as empresas estão obrigadas a cumprir que qualquer contratação coletiva é emanada dos sindicatos e das administrações”, questionando, então, o porquê da Autoeuropa não “copiar exatamente o mesmo modelo”.

Carlos Silva espera assim que o conflito entre a Autoeuropa e os trabalhadores fique dissipado, até porque, reitera, “a maioria dos trabalhadores da Autoeuropa querem o seu local de trabalho e a sua estabilidade, querem a paz social e querem salários”.

“Não se importam de trabalhar ao sábado ou até ao domingo, porque está prevista na lei portuguesa a laboração contínua, querem é ser remunerados. Ora a Autoeuropa tem é que pagar em função daquilo que, efetivamente, os trabalhadores têm que prescindir da sua vida pessoal”, sublinhou.

Os funcionários da Autoeuropa começaram um novo horário transitório no passado dia 29, que prevê a obrigatoriedade de trabalho ao sábado, tendo sido imposto pela empresa após rejeição dos acordos negociados previamente com a Comissão de Trabalhadores.

